Laat gratis je fiets graveren in Knokke-Heist

Torhout/Koekelare Bestuurder (57) zwaarge­wond na klap tegen boom

In de Roeselaarseweg in Torhout is een 57-jarige man uit Koekelare maandagnamiddag betrokken geraakt bij een zwaar ongeval. De bestuurder knalde met z'n wagen tegen een boom en raakte zwaargewond.

4 juli