Kust noteert één miljoen overnachtingen tijdens verlengd weekend

Het aantal overnachtingen van Belgische en buitenlandse vakantiegangers wordt op iets meer dan 1 miljoen geraamd. Dit is een status-quo in vergelijking met hetzelfde weekend in 2022 (rekening houdend met het feit dat het verlengd weekend in 2022 maar drie dagen lang was). De nacht van zaterdag op zondag was de topper met 275.000 overnachtingen, meteen het hoogste aantal van deze zomer en gelijkaardig als het topmoment vorige zomer.