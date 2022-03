Kust blikt tevreden terug op krokusvakantie: “40 procent méér boekingen dan zelfde periode jaar geleden”

Knokke-Heist Knok­ke-Heist bouwt waterfa­briek. “De Nederlan­ders kunnen vroeg of laat zeggen: ‘foert, we hebben ons drinkbaar water zélf nodig”

“Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis van Knokke-Heist. We zijn een gemeente die kwaliteit hoog in het vaandel draagt: een gegarandeerde watervoorziening hoort daar zeker bij.” Burgemeester Piet De Groote is trots op de samenwerking met Farys om Knokke-Heist altijd voldoende drinkwater te bezorgen. Nu wordt het grootste deel aangekocht in Nederland. De bouw van een waterfabriek moet daar verandering in brengen. En daarvoor is ook het Leopoldkanaal nodig.

22 februari