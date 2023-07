Kroketten van Michael en moeder Petra uit Breskens zie je steeds vaker: ‘Die van ons zitten vol garnalen’

In 40 jaar tijd nog ‘maar’ twee mensen verdronken in bewaakte zone aan zee: “Maar taal- en cultuurbar­riè­res houden onze waarschu­win­gen soms tegen”

Hoe de 20-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek zaterdagavond precies verdronk voor de kust van Oostende, wordt nog onderzocht. Zeker is wel dat zwemmen rond de Westelijke Strekdam al een hele dag verboden was. “Mensen moeten zwemmen tijdens de openingsuren en in bewaakte zones”, waarschuwt de West-Vlaamse kustreddingsdienst nog maar eens. Maar wat zeggen de cijfers daarover? En waarom zijn het vaak mensen uit het binnenland die in de problemen komen?