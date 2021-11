Kritiek op evenementenverbod in Knokke: “Rest van België kan aan de toog hangen”

Knokke-Heist Directeur Zorg AZ Zeno over situatie in Knok­ke-Heist: “Geen bed meer vrij op intensieve zorg. Wie het nog niet deed, laat je alstu­blieft vaccineren”

De reguliere zorg in het AZ Zeno in Knokke-Heist komt wel degelijk in het gedrang. Dat zegt Bart Dewaele, directeur Zorg van het ziekenhuis. Daarmee geeft hij burgemeester Piet De Groote gelijk, die verstrengingen invoerde in de kustgemeente. “Op intensieve zorg hebben we geen bed meer over. En deze namiddag komt er wellicht nog een coronapatiënt bij, waardoor we naar een oplossing moeten zoeken." Een situatieschets.

14:06