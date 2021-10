Krijg jij het gouden poepzakje? Caroline helpt op originele manier hondendrollen te bestrijden: “Baasjes, toon elkaar wat respect”

Knokke-Heist Onveilige, uitgeholde populieren geveld in Knokke­straat

13 oktober In de Knokkestraat in Heist werden heel wat uitgeholde populieren gerooid om plaats te maken voor duurzamere boomsoorten. Na zo’n 30 jaar begint het kernhout van populieren immers te verzwakken en weg te rotten waardoor de bomen uithollen. “Deze uitgeholde bomen vormen een gevaar bij hevige wind en horen bijgevolg niet thuis in woonkernen”, zegt het gemeentebestuur.