Koppel verkoopt bedrijven om 15 luxevilla's te bouwen op privéheuvel in Rhodos: "Zicht op olijfgaarden, fruitbomen en zee”

Draag mondmasker en verwittig de juiste mensen: dit moet je doen als je een vogel vindt die mogelijk getroffen is door vogelgriep

Sinds 2021 houdt het vogelgriepvirus lelijk huis in Europa. Dat leidt tot grote vogelsterfte, ook in de Vlaamse natuur. Daarom wil het Agentschap Natuur en Bos zoveel mogelijk mensen informeren over wat je moet doen als je een dode of zieke vogel vindt, bijvoorbeeld op het strand. Zo kan het virus nauwgezet opgevolgd en ingeperkt worden. Al is de procedure nog niet zo simpel, zo blijkt.