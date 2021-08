Kogel is door de kerk: Knokke-Heist krijgt reusachtig meer met kunstgolven (en de eerste werken zijn al gestart)

Knokke-Heist Knok­ke-Heist krijgt wellicht nog dit jaar reusachtig meer met kunstmati­ge golven

8 februari Als de aanvraag officieel wordt goedgekeurd, start deze zomer nog de bouw van een kunstmatig meer in Knokke-Heist waarop surfers golven van vijftig meter lang kunnen bedwingen. De kunstmatige wavepool zal eerst uitgebreid getest worden door topsurfers van over de hele wereld. Voor het grote publiek is het nog even wachten. De ambitie is om in 2023 de eerste commerciële wavepool van ons land te openen, al is de weg nog lang. Het Oostendse bedrijf AllWaves staat in voor de technologie.