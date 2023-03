Knokse kunstenaar won rechtszaak tegen machtige multinational en ziet zijn zaak nu leerstof worden aan ... universiteit: “Een hele eer”

ASSISEN KOTMOORD. Beschuldig­de ontkent dat hij Youlia (19) afslachtte met mes: “Ze was het meisje van mijn dromen”

Mohammad Musawi (24) ontkende tijdens z’n verhoor dat hij Youlia Soboleva (19) vermoordde. Hij gaf wel toe dat hij haar vriendje Nessar Jamshidi (18) een mes door z'n hart boorde op z'n kot in Kortrijk. “Maar het was hij die mij eerst aanviel”, klonk het. Het relaas van een namiddag in het Brugse assisenhof met verhalen over liefdesaffaires tot zelfs een uitspatting met een transgender.