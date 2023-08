Knokse bakkerij pakt uit met stunt naar aanleiding van viraal filmpje met twee ‘chique’ dames: “Kom in korte broek en met frigobox en je krijgt een geschenk”

De video van De Telegraaf waarin twee dames hun frustratie uiten over bezoekers die in korte broek of met de frigobox naar de badstad komen, heeft duidelijk heel wat commotie veroorzaakt. De zaakvoerders van bakkerij Vlamynck in de Parmentierlaan vinden alvast dat het olijke duo door hun uitlatingen een verkeerd beeld heeft opgehangen van Knokke-Heist. “Onze winkel ligt in Knokke Dorp, want vergeet niet dat onze gemeente ook nog Westkapelle, Heist, Duinbergen en Ramskapelle omvat. Onze klanten zijn de gewone mensen en de tweedeverblijvers en niet de snobs. Onze prijzen zijn soms goedkoper dan die van bakkerijen in het binnenland. Als die dames enkel het chique volk willen, moeten ze naar het Zoute gaan. Maar ik beweer ook niet dat alle Zoutenaren snobs zijn. Het is verkeerd dat zij een etiquette kleven op de mensen.”

Kritiek op frigobox

An vindt wel dat een bloot bovenlijf of zwembroek niet kan in de winkelstraten. Maar de opmerking over korte broeken vindt ze totaal misplaatst. “We moeten toch niet oordelen over welk t-shirt of welke short mensen moeten dragen. Als we iedereen in vakjes willen stoppen, denk ik dat we verkeerd bezig zijn. Het is vooral vanuit deze visie dat wij gereageerd hebben. Want wie zijn de volgenden die hier niet meer welkom zijn?”