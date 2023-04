Knokke-Heistse redders brengen bezoek aan Nederlandse collega’s: “Heel leerrijk bezoek”

Hij verloor bijna zijn benen bij aanslagen in Zaventem, nu wil Sébastien (44) twee dagen na elkaar Ironman lopen: “Het is therapie geworden”

De Ironman in Knokke-Heist heeft een opvallende deelnemer bekendgemaakt: Sebastien Bellin (44), ex-basketter en één van de zwaargewonde slachtoffers van de aanslagen in Zaventem. Destijds vreesde hij voor een amputatie van zijn been, nu loopt hij zelfs tweemaal mee aan zee. “Beide wedstrijden lopen, dat is pas een krachtig symbool van mijn terugkeer naar het leven, na zo’n dichte ontmoeting met de dood”, zegt Bellin.