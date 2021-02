Knokke-Heist wil met nieuwe maatregel rem zetten op tweede verblijven

Knokke-Heist “De zeedijk was staats­grond, maar Leopold wou die absoluut heraanleg­gen. Dus betaalde hij het zelf. In één zomer was het klaar”: Manu Desutter (82), voorganger van Lippens, over zijn enorme erfenis

7:23 “Wist je dat Leopold ook de rotondes naar ons land heeft gehaald? Hij zag collega’s sukkelen met verkeerslichten en bruggen en had dat in Engeland gezien.” Niemand die beter de verdiensten van Graaf Lippens kan inschatten dan... zijn voorganger. Want, jawel, Manu Desutter (82) was van 1973 tot 1979 burgemeester van Knokke-Heist, tot hij volksvertegenwoordiger werd. Onder zijn leiding zette Lippens zijn eerste stappen in de politiek. “In het begin had hij nog nooit van een gemeenteraad gehoord”, zegt Manu. Een gesprek over de enorme erfenis van wellicht de grootste kustburgemeester ooit. Van bouwwoede over strandbars tot hondenpoepzakjes.