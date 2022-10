Knokke-Heist wil helder beleid rond kunst: “Nog duidelijkere focus op topkwaliteit”

Knokke-Heist is al een tijdje bezig met het op punt stellen van haar kunstbeleid. Zo ging het gemeentebestuur in gesprek met vijf internationale experts om na te denken over stadsvernieuwingsprojecten. De centrale vraag: hoe kan kunst in de openbare ruimte van Knokke-Heist op lange termijn verder ontwikkeld worden?

Uit het rapport blijkt alvast dat Knokke-Heist twee werken van absoluut wereldniveau op het openbaar domein heeft staan: ‘Het Betoverde Rijk’ van René Magritte in het Casino en ‘Le Dragon’ van Niki de Saint Phalle in de Zoutelaan.

15 werken van ‘topkwaliteit’

Daarnaast duidden de experten 15 werken aan met het label ‘topkwaliteit’, beelden waarop in de gemeentelijke communicatie de nadruk meer zal komen te liggen. Daarbij zijn bekende werken als ‘De Wuivende Krabben’ (Panamarenko, in het Zegemeer), ‘Veiligheidspost’ (John Körmerling, Zeedijk thv het Lichttorenplein), ‘Ask the animals and they will teach you’ (Jeremy Deller, Van Bunnenplein), ‘AVL-mannen’ (Joep Van Lieshout, A. Hansplein) of de ‘Mikado Streetlamp Tower’ (Tadashi Kawamata, AZ Zeno).

Volledig scherm De Wuivende Krabben van Panamarenko © Benny Proot

De deskundigen vinden dat Knokke-Heist vanuit zijn geschiedenis, patrimonium en doelpubliek nog nog duidelijkere keuzes moet maken met focus op topkwaliteit. Kunst hoeft niet overal te zijn, enkel als het potentieel heeft om een echte betekenisgever van een plek te worden. Goede voorbeelden zijn de ‘Lemuren/Koppen’ van Franz West in combinatie met de heraanleg van het Rubensplein, of ‘Hospitality’ van Barry Flanagan in het Zwin- en duinenlandschap. Stedenbouw en kunst moeten hand in hand gaan.

Inzetten op drie urbane lagen

De experts zien in Knokke-Heist veel potentieel op het vlak van relevante, hedendaagse beeldende kunst in de publieke ruimte. Vandaar stellen ze voor om in te zetten op de drie urbane lagen die de kustgemeente doorkruisen: de Zeedijk en aansluitende pleinen, de Elizabetlaan met focus tussen Heldentorens en het Casino en een zachte drager via het fietspadennet tussen de stationsomgeving van Heist en die van Knokke.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.