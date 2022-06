Knokke-Heist waarschuwt voor valse mails in naam van burgemeester

Knokke-HeistHet gemeentebestuur van Knokke-Heist waarschuwt voor valse mails die in omloop zijn die worden verstuurd in naam van burgemeester Piet De Groote.

Zowel intern als extern circuleren momenteel valse e-mails afkomstig van het e-mailadres hwl432876@gmail.com “Deze e-mails stammen van een onbekende afzender, maar zeker niet van onze burgemeester. Gelieve dus deze mails uit je mailbox te verwijderen en je prullenbak leeg te maken”, aldus het gemeentebestuur.

Het correcte e-mailadres om berichten naar de burgemeester te sturen is burgemeester@knokke-heist.be. Zelf verstuurt de burgemeester in zijn naam via het adres piet.degroote@knokke-heist.be.

Enkele voorbeelden van de inhoud van de valse mails:

Zou je alsjeblieft een minuutje kunnen vrijmaken om me te helpen bij het discreet voltooien van een taak? Ik zou graag uw reactie per e-mail ontvangen omdat ik momenteel in een vergadering zit.

Ik zit momenteel vast in een vergadering, kun je me helpen een iTunes-cadeaubon van 3 stuks te kopen voor € 100 per stuk bij winkels in de buurt of kun je een online aankoop doen voor e-mailbezorging?

Ik zou u terugbetalen als ik later op de dag klaar ben met mijn afspraken. Ik had je liever gebeld, maar ik kan momenteel niet ontvangen of bellen met mijn lijn, laat me weten of je nu de aankoop kunt doen.

