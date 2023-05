Knokke-Heist, waar alles peis en vree was... zolang Lippens de sjerp droeg: “Tijd om de ‘soufflé’ even te laten zakken”

Politieke onrust in Knok­ke-Heist, waar schepen openlijk twijfelt aan eigen burgemees­ter: “Invloed van buitenaf op ons beleid is té groot”

Politieke onrust in Knokke-Heist, waar schepen Antoine Geerinckx openlijk de werkwijze van burgemeester Piet De Groote in twijfel trekt. Dat is des te opvallend omdat ze beiden tot meerderheidspartij Gemeentebelangen behoren. “Het belang en de invloed van bouwpromotoren is te groot in onze gemeente”, zegt Geerinckx, die ook openlijk zijn steun uitspreekt voor het actiecomité ‘Stop de Torens’, dat het Plaza-project op de Wielingen aan banden wil leggen. Wat is er aan de hand?