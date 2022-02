Knokke-Heist vraagt om extra zand na dubbel springtij en storm Corrie: “Enorme hoeveelheden zijn weggespoeld”

Knokke-Heist“Geef ons alstublieft extra zand. We kunnen het gebruiken. Is het niet nu, dan zeker na de zomer.” De kustlijn van Knokke-Heist heeft zwaar geleden onder storm Corrie en het springtij. En dat kan tot praktische problemen leiden tijdens het zomerseizoen, zegt bevoegd schepen Anthony Wittesaele (GBL). “Het strand is onze belangrijkste toeristische attractie. Ook voor de strandbars heeft het gevolgen.” Dat laatste bevestigt uitbater Kevin Caes. “We verliezen vijf meter ruimte in de diepte.” Een situatieschets.

Op het strand van Knokke-Heist waren arbeiders vrijdag volop bezig met het breken van de kliffen. Die waren na de doortocht van storm Corrie en het springtij tot wel twee meter hoog. En dat voor de tweede keer op enkele weken tijd. Er werden dan ook enorme hoeveelheden zand weggespoeld van het strand, wellicht duizenden ton. Bevoegd schepen van Strand Anthony Wittesaele (GBL) vreest voor de mogelijke gevolgen tijdens het zomerseizoen als er geen extra zand komt. Dat laatste is een bevoegdheid van het MDK. Daar laten ze verstaan dat er wel degelijk zandsuppleties zijn voorzien de komende tijd aan onze kust. Onder andere in Koksijde, Oostende en Bredene, maar dus niet in Knokke-Heist. “Nochtans is het nodig”, zegt Wittesaele. “Er is héél veel zand verloren gegaan. Zeker ter hoogte van het Lichttorenplein is dat duidelijk merkbaar. Kan het niet op korte termijn, dan hebben we zeker na de zomer extra zand nodig. We hebben gelukkig een goede relatie met het MDK, dat wil ik zeker benadrukken.”

Volledig scherm Kliffen worden hersteld te Knokke, maar er is nog meer zand nodig © Benny Proot

5 meter verloren

In Knokke-Heist hopen ze hoe dan ook dat ze extra zand krijgen. Bij voorkeur op zéér korte termijn. “Op 15 maart beginnen onze badkarhouders met de opbouw van hun strandbar en 1 april staat al het eerste weekend van de paasvakantie voor de deur. Ook zij gaan gevolgen ondervinden. De vloedlijn komt bij hoogwater een stuk verder, waardoor de uitbaters minder plaats hebben om bijvoorbeeld hun ligbedjes te plaatsen.” Dat laatste bevestigt Kevin Caes van het Lichttorenstrand. Hij ging vrijdagochtend de situatie bekijken en stelde vast dat hij zo’n 5 meter verliest in de diepte in vergelijking met vorig jaar. “En toen waren ook we al 3 à 4 meter verloren", zegt Caes. “Minder zand betekent minder plaats voor bedjes, dus minder inkomsten. Ook voor extra strandcabines zal geen plaats zijn, integendeel. Nochtans is er een grote vraag naar, maar we kunnen er simpelweg niet aan voldoen. Extra zand zou dus zéker welkom zijn. We hebben het nodig en kunnen niet nog eens een jaar wachten. Al moeten we ons op een bepaalde manier natuurlijk wel aanpassen aan de natuur."

Volledig scherm Schepen Anthony Wittesaele © Benny Proot

Minder plaats voor strandgangers

Schepen Anthony Wittesaele ziet nog een ander probleem. “Het strand is één van onze belangrijkste toeristische attracties. Maar bij hoogwater zullen de strandgangers minder plaats hebben om te zitten of liggen. Daardoor zullen ze veel dichter bij elkaar moeten zitten”, aldus Wittesaele. “Dus ja, we hebben echt wel extra zand nodig. Zeker na komende zomer. Dat is ook belangrijk voor de verdediging van onze kustlijn.” Bij het MDK valt te horen dat er op zeer korte termijn geen zandopspuitingen op de planning staan in Knokke-Heist.