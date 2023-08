Knokke-Heist voorziet in extra politieagenten tijdens snikheet weekend: “Op zo’n dagen komt ander publiek naar onze gemeente dan gewoonlijk”

MIJN DORP. Het Knok­ke-Heist van An­ne-Ma­rie Maertens (75), onderneem­ster op rust: “‘Waarom is hier niemand anders’, vraag ik me op deze prachtige plek vaak af”

Met haar echtgenoot – die enkele jaren geleden overleed – baatte ze 35 jaar lang handelszaken uit, waaronder een carnavalswinkel én een speelgoedzaak op de Zeedijk. Intussen is Anne-Marie Maertens (75) met pensioen en brengt ze met haar fototoestel Knokke-Heist dagelijks op een prachtige manier in beeld. Ze is dan ook bij menig Knokke-Heistenaar een graag gezien figuur. Anne-Marie deelt haar mooiste herinneringen en favoriete plekjes. “Dit is een fietsroute die ik nooit beu zal worden.”