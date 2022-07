Knokke-Heist sensibiliseert bevolking met preventietips om zwerfafval en verloren gelopen kinderen op het strand te vermijden

Polsbandjes

De Knokke-Heistse jobstudenten van de dienst Preventie & Veiligheid zijn met meertalige flyers over hoffelijkheid op pad gestuurd naar tram- en bushaltes en treinstations. De redders van de 12 strandhulpposten in Knokke-Heist spreken de badgasten persoonlijk hierover aan. De dienst Lokale Economie heeft de oproep van het IKWV in hun Facebookgroep met de lokale handelaars gepost. Ook de stranduitbaters zijn op de hoogte gebracht. “Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen”, zegt burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen). “Met anti-verdwaal polsbandjes hopen we het vele aantal verloren gelopen kinderen terug te dringen. Dankzij deze gratis polsbandjes kunnen verloren gelopen kindjes snel herenigd worden met hun ouders of begeleiders. Je kunt er de naam van het kindje en je gsm-nummer op kwijt.” Deze polsbandjes zijn gratis te verkrijgen bij de redders aan zee, EHBO-posten, openbare toiletten, diensten voor toerisme, dagbladhandelaars aan de kust, De Lijnwinkels aan de kust...