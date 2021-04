Knokke-Heist overweegt opening terrassen op 1 mei, zelfs als Overlegcomité het verbiedt: “Ik moet de volksgezondheid en openbare orde garanderen”

Knokke-HeistOpenen de terrassen in Knokke-Heist sowieso op 1 mei? Burgemeester Piet De Groote (GBL) wil alvast de opties bekijken als het Overlegcomité de opening van de horeca of terrassen opnieuw uitstelt. “Als er 150.000 mensen rondlopen op straat en ze niet eens op een stoel mogen zitten, hoe krijg je dat uitgelegd? De bevolking is coronamoe. Je moet ze buiten krijgen, anders gaan ze binnen feesten."