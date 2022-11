Knokke-Heist onderzoekt diverse mogelijkheden voor toekomst dierenasiel

Het huidige recyclagepark en dierenasiel zijn op vlak van infrastructuur voorbijgestreefd. Daarom bouwt de gemeente, ten vroegste vanaf 2024, een nieuw recyclagepark. Alleen is de vraag: komt er ook een nieuw dierenasiel? “Er is absoluut nog niks beslist”, zegt De Groote. “Wel is het zo dat we diverse mogelijkheden bekijken. Daarbij moeten we grensoverschrijdend durven denken. Is een samenwerking met het asiel in Brugge bijvoorbeeld mogelijk? We zijn nu de verschillende opties aan het aftoetsen. Maar gelijk wat er wordt beslist, het dierenasiel zal niet zomaar verdwijnen. Er zal steeds een alternatief zijn."