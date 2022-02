Knokke-Heist niet te spreken over werkwijze Test Aankoop na klacht tegen taks op tweede verblijven: “Dit is platvloers en een aanval op onze eigen inwoners”

Knokke-HeistTest Aankoop stapt naar de rechtbank tegen de taks op tweede verblijven in Knokke-Heist. Volgens de consumentenorganisatie is er sprake van discriminatie omdat eigen inwoners géén aanvullende personenbelasting hoeven te betalen. Burgemeester Piet De Groote (GBL) is niet onder de indruk. “Dit is platvloers en een aanval op onze eigen inwoners. De waarde van tweede verblijven in onze gemeente stijgt jaarlijks met 10%. Daar hoor ik niemand over klagen”, aldus De Groote.