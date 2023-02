Knokke-Heist neemt verbod op sterke drank in Ravelingen op in politieverordening

Brugge Milieuvere­ni­ging trekt opnieuw ten strijde in Brugge, nu tegen woontoren van 50 meter hoog: “Het is in Londen óók ooit met één hoogbouw gestart”

Er komt flink wat protest tegen de plannen om een woontoren van 50 meter hoog neer te poten nabij de Sint-Pieterskaai in Brugge. Bescherm Bomen en Natuur – jawel, opnieuw die vzw – dient alvast bezwaar in en allicht volgen nog meer verenigingen. “Zo'n gebouw past gewoon niet in de buurt van het Brugse stadscentrum", vindt Ivan De Clerck. “Zelfs de expertencommissie van Unesco heeft haar fiat gegeven voor deze plannen”, pareert schepen Franky Demon.

31 januari