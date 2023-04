Knokke-Heist maakt definitief einde aan wildgroei van immoborden: “Nochtans mag je belang niet onderschatten”

Het hing al lange tijd in de lucht, maar nu is het ook een feit: Knokke-Heist maakt een einde aan de wildgroei van immoborden. Vanaf vandaag is het verboden om V-borden te hangen op de benedenverdieping en dat is niet de enige maatregel. “De bedoeling is om de kwaliteit van het straatbeeld in onze gemeente te verhogen.” Binnen de sector reageren ze begripvol.