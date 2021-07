Knokke-Heist lanceert hitteplan tegen overlast: “Vanaf 27 graden komen Brusselse en Noord-Fransen jongeren graag naar hier”

Knokke-Heist Lakeside Paradise opent kabelbaan voor ‘beginners’ en kinderen, en is daarmee bijna uniek in Europa

2 juli Op Lakeside Paradise is de nieuwe ‘Rookie-kabelbaan’ officieel in gebruik genomen. Het Knokke-Heistse wakeboardpark is daarmee pas het derde in Europa dat zowel over een rechts- als linksdraaiende baan beschikt.