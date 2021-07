Knokke-Heist lanceert hitteplan tegen overlast: “Vanaf 27 graden komen Brusselse en Noord-Franse jongeren graag naar hier”

Knokke-Heist Strandpoli­tie van Knok­ke-Heist krijgt twee splinter­nieu­we quads

30 juni De lokale politie Damme/Knokke-Heist neemt in de zomervakantie twee splinternieuwe politiequads in gebruik. “De quads zijn goed wendbaar in het zand en beter inzetbaar dan de strandjeep bij hoogwater en op de drukkere strandgedeelten”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. “Bovendien is de quadrijder goed zichtbaar aanwezig en makkelijk aanspreekbaar.”