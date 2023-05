Knokke-Heist krijgt opnieuw internationaal kwaliteitslabel Blue Flag: "Bijzonder trots”

Kruispunt Natiënlaan met Kragendijk vanaf maandag afgesloten voor nieuwe fase werken

Vanaf maandag 22 mei wordt het kruispunt Natiënlaan met de Kragendijk in Knokke-Heist afgesloten om een aantal voorbereidende werkzaamheden uit te voeren in functie van de tweede fase van de heraanleg van de oostzijde van de Natiënlaan. Er is een omleiding voorzien via de rotonde van de Natiënlaan met de Kalvekeetdijk naar de Kragendijk, dit in beide richtingen.