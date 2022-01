Knokke-Heist krijgt nog dit jaar kunstmatig surfmeer van 10.000 m² en dat levert indrukwekkende beelden op: “Verbruiken tien keer minder elektriciteit dankzij nieuwe technologie”

Knokke-Heist Hof Der Prinsen Knok­ke-Heist zal getroffen carnavals­groe­pen financieel steunen: “Hopelijk geven ze er dan in 2023 een extra lap op”

Hof Der Prinsen Knokke-Heist, een vereniging van oud-prinsen, wil de wagenbouwers in de kustgemeente ondersteunen, nu carnaval voor het tweede jaar op rij werd afgelast. “De facturen blijven komen. Zeker met de huidige houtprijzen is dat geen lachertje. Daarom willen we de groepen een financieel duwtje geven”, zegt voorzitter Tom Ghevaert.

27 januari