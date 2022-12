Knokke-Heist heeft er met Dunas culinaire trekpleister bij: “Kwaliteit staat centraal mét de nodige ladypower”

Brugge Ook zonder religieu­zen kan je voortaan Karmelie­ten­kloos­ter bezoeken: “Maar dit vervangt de persoonlij­ke begelei­ding niet”

Wie het Karmelietenklooster in Brugge wil bezoeken, kan dat voortaan ook via Extended Reality (XR). Kloosterlingen worden in 3D tot leven gewekt. Zij vertellen het verhaal van hun roeping, hun intrede en hun leven als Karmeliet. Er is zelfs een kloosterling als een interactieve holografische getuige gerealiseerd: de bezoeker kan hem vragen stellen en de getuige geeft een antwoord.

