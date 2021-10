Knokke-Heist gaat strijd aan met illegale vakantieverhuur: “Woningprijzen stijgen en rust in wijken wordt verstoord”

Knokke-Heist De ene ziekenhuis­keu­ken is de andere niet, bewijst AZ Zeno tijdens ‘Ze Zeggen Dat…’: “De resultaten van het experiment zijn verbazing­wek­kend”

14 oktober Om uit te testen of je zieker wordt van ziekenhuiseten, trok Dina Tersago voor het VTM-programma ‘Ze Zeggen Dat…’ naar een wielerclub in Knokke-Heist. Ze verdeelde gezonde sporters in twee groepen: team ‘clinique’ en team ‘chique’. Team ‘clinique’ at - gedurende twee weken en driemaal per dag - maaltijden uit een grootkeuken die aan ziekenhuizen levert. ‘Chique' kreeg de vers gemaakte gerechten van AZ Zeno voorgeschoteld.