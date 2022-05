Knokke-Heist deelt gratis bloembollen uit, maar dat leidt tot opvallende taferelen: “Niet bedoeling om lukraak bloembollen uit te spitten”

Op specifieke plaatsen vervangt Knokke-Heist de huidige bloembollen door nieuwe zomerplanten. Om te vermijden dat de oude bloembollen op de composthoop zouden belanden, besloten ze in de kustgemeente om ze gratis uit te delen. Waar arbeiders aan het werk waren, mochten de bloembollen opgehaald worden. Dat was een succes - op bepaalde plaatsen was het zelfs aanschuiven geblazen - maar het leidde ook tot ietwat bizarre taferelen. Bepaalde mensen zagen de oproep als een vrijgeleide om lukraak bloembollen uit te spitten of mee te nemen uit bloembakken en perkjes. Oók op plaatsen dus waar ze moesten blijven zitten voor de zomermaanden. “Blijkbaar werden ook bollen ‘gestolen’ uit onze bloembakken in de Lippenslaan en Dumortierlaan”, klinkt het bij de gemeente. “Het is jammer dat die uitzonderingen het initiatief wat overschaduwen.”