Knokke-Heist biedt onderdak aan 35 Oekraïense oorlogsvluchtelingen (en dat is nog maar het begin)

Brugge/Heist/Torhout “Er is niets mis met een simpel, klassiek pakje friet”: op zoek naar de laatste echte frietkoten in de Brugse regio

Het is een aloude traditie die stilaan aan het verdwijnen is: de authentieke frietkoten waar je nog rechtstaand een frietje met mayonaise kan eten. Geen speciale deals of hamburgers, maar wel de menukaart zoals je die vroeger vond in elke frituur onder de kerktoren. Wij gingen op zoek naar vijf barakken of chalets in en rond Brugge die nog vasthouden aan de roots van de frituur.

19 maart