Knokke Boat stopt excursies ‘bultrugwalvis spotten’ na felle kritiek: “De walvis verkeert niet in beste gezondheid”

Oostende Vogelgriep slaat toe bij zeevogels aan de kust: wat zijn de gevolgen en waarom sterven er zoveel meeuwen?

De vogelgriep heeft al voor heel wat slachtoffers gezorgd bij wilde vogels aan de kust. Zo werden in Nederland in Texel al zo’n 3.000 dode Grote Sternen gevonden. Ook bij ons werden al enkele dode meeuwen gevonden in onder meer Nieuwpoort en Oostende. Wij klopten aan bij Claude Velter, directeur van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Oostende om te luisteren wat er aan de hand is. Gaan we opnieuw richting ophokplicht voor kippen? En hoe schadelijk is deze vogelgriep voor mens en (huis)dier?

15 juni