Knokke Art Fair kiest voor indrukwekkende kunst in het Casino

Knokke-Heist ‘Hazenge­vecht’ in Knokse duinen voorlopig beslecht: Kustgemeen­te moet peperdure kunstwer­ken teruggeven

Het ‘hazengevecht’ - met als inzet kunstwerken ter waarde van 20 miljoen euro - in Knokke-Heist is voorlopig beslecht. De rechter in kortgeding besliste dat de gemeente een dwangsom van 100.000 euro per dag moet betalen als ze de weggehaalde kunstwerken niet teruggeven, maar volgens curator Alexander Tuteleers is over het al dan niet rechtmatig plaatsen van de beelden niet geoordeeld. “Tot een dwangsom zal het zeker niet komen”, zegt het gemeentebestuur.

21 juli