Kneistival keert terug als driedaags festival en lost eerste namen van headliners

Oostende Op huizen­jacht in … de Oostendse wijk Mariakerke: “Dicht bij zee en toch enorm huiselijk”

We gingen in deze reeks al eens op huizenjacht in Oostende, maar we focussen deze keer specifiek op de wijk Mariakerke. Oostendenaars weten al langer dat het hier goed wonen en vertoeven is, maar die troeven als familiebadplaats worden de laatste jaren ook steeds meer uitgespeeld. Dat ziet ook David Naessens van Vastgoed Naessens, hij is als makelaar al 26 jaar actief op de wijk en ook voorzitter van de handelaarsbond.

5 maart