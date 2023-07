KIJK. Unieke blik achter de schermen van Cirque du Soleil in Knokke-Heist: “Dit voelt als thuiskomen”

Nog geen zomerscho­len in stedelijk onderwijs in Brugge: “Wat niet is, kan nog komen”

Meer dan 16.000 leerlingen kunnen in juli en augustus terecht in een van de zomerscholen die georganiseerd worden in 206 Vlaamse gemeenten en in Brussel. Nooit eerder lag het aantal plaatsen op zomerscholen hoger. In Brugge zijn er evenwel geen.