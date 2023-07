Restaurant Nous schrapt na acht jaar vier- en zevengan­gen­me­nu: “Prijzen van ingrediën­ten blijven maar stijgen, dat hou je niet vol”

Het restaurant Nous in de Kleine Sint-Amandsstraat in hartje Brugge gooit het vanaf maandag over een andere boeg. Na acht jaar stopt chef Olivier Lanszweert (41) met zijn bekende Nous Experience, een betaalbaar vier- of zevengangenmenu. “Het wordt moeilijker om creatief om te springen met ingrediënten die steeds maar duurder worden”, oordeelt de chef.