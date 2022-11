Keytrade Bank Trail Knokke-Heist verwelkomt op 27 november lopers en wandelaars

“De keuze voor een nieuwe trail aan zee was snel gemaakt”, zegt Greg Broekmans van organisator Golazo sports. “In Knokke-Heist heb je een heel afwisselend landschap met naast duinen en strand ook prachtige bossen en weidse velden. En uiteraard is er ook de passage langs het Zwin. Erg boeiend dus”.

Er is op 27 november keuze uit drie afstanden: 8, 16 en 22 kilometer. Start en finish liggen in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark. Er wacht de deelnemers een gevarieerd parcours langs veldwegen, duinen, en bos. Alle afstanden doorkruisen het Blinckaertduinbos, de twee langste afstanden trekken ook een stukje over het strand, door de Zwinduinen en Polders en langs de rand van het Zwin Natuur Park. Per afstand is er een gezamenlijk startmoment, maar er is ook de mogelijkheid om vrij te starten na de groepsstart.