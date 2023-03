Kans op bewolking in Knokke-Heist vanochtend

MOST WANTED. Suleyman Betelgui­rie­v (29) vermoordde Mikey (19) op de Brugse Markt: “Hij heeft het in Tsjetsje­nië naar z'n zin”

Camerabeelden in het Brugse stadscentrum tonen hoe Suleyman Betelguiriev (29) wegspurt, nadat hij in 2014 Mikey Peeters (19) heeft doodgestoken. De Tsjetsjeen krijgt 30 jaar opsluiting, maar op het proces is geen spoor van hem. Intussen is de dader nog steeds op de loop. Wie is de mens achter de koele moordenaar? Welke rol speelde zijn vader bij z’n vlucht? En vooral: waar houdt hij zich vandaag op? “Hét frustrerende is dat de Belgische speurders perfect weten waar Suleyman Betelguiriev zich bevindt.”