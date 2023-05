Kalvekeetdijk krijgt nieuwe bomen: “Méér dan dat er gerooid werden”

Zuidzand­straat is volgende straat in Brugge die vernieuwd wordt: “Kiezen voor groenere én gezellige­re winkel­straat”

De Zuidzandstraat in Brugge is de volgende straat in het historisch centrum die groener wordt. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is de heraanleg nodig. “De straat is momenteel in slechte staat. Door het drukke verkeer zijn er heel wat putten en verzakkingen in het wegdek", aldus De fauw. De Zuidzandstraat zal er na de werken niet alleen beter, maar dus ook groener én gezelliger uitzien. We zetten de veranderingen op een rij.