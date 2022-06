Kaasmeester Kathy (49) opent met succes nieuwe vestiging in Knokke-Heist: “Met 200 soorten kaas is er keuze genoeg”

Knokke-HeistKnokke-Heist heeft er een gastronomische attractie bij. In de Bayauxlaan, vlakbij de Lippenslaan, opende Kathy Bruynooghe - een erkend kaasmeester - haar tweede vestiging van ‘De Kaasfee’. Klanten hebben keuze uit zo'n 200 soorten kaas. “Knokke-Heist is altijd mijn tweede thuis geweest. Hier een zaak openen was dus geen moeilijke beslissing”, zegt Kathy.

De Kaasfee is al lange tijd een begrip in Oostkamp en omgeving. Zaakvoerster Kathy Bruynooghe (49) biedt er een ruim assortiment kazen aan die fel worden gesmaakt. Wat heet: in de vestiging in Oostkamp vind je als klant meer dan 200 soorten kaas. Het is dus weinig verrassend dat mensen tot ver buiten Oostkamp de weg naar De Kaasfee vinden. Nu strijkt de erkende kaasmeester neer in Knokke-Heist met een tweede winkel in de Bayauxlaan. De ligging vlakbij de bekende Lippenslaan is alvast ideaal.

Volledig scherm De kaasfee Knokke © Benny Proot

Tweede thuis

“De belangrijkste reden voor de opening van een tweede vestiging is dat ik nog grotere mogelijkheden zag voor mijn zaak”, legt Kathy uit. “Als kind kwam ik altijd in Knokke-Heist en in onze familie zijn we er drie generaties redder geweest. Eigenlijk is het echt mijn tweede thuis. De keuze om net hier een nieuwe zaak te starten, is voor mij dus zeer logisch."

‘De Kaasfee' is sinds de opening eerder deze maand een trekpleister geworden. “De reacties zijn alleszins zeer positief”, zegt Kathy bescheiden. “Vooral het ruime aanbod is voor de meeste klanten een aangename verrassing.” Voor de opening liet de kaasmeester alleszins niks aan het toeval over. Zo stuurde ze 18.000 postkaarten rond richting een groot deel van de inwoners van de kustgemeente om haar opening aan te kondigen.

Volledig scherm De kaasfee Knokke © Benny Proot

200 soorten

Wie de winkel binnenwandelt, heeft alleszins keuze op overschot. “Er zijn zo’n 200 verschillende soorten kaas verkrijgbaar", aldus Kathy. “Ik toon enorm veel liefde voor het product, en dat zien de mensen. De mensen zeggen me ook dat een zaak zoals deze nog ontbrak in Knokke-Heist, dus we kunnen voorlopig echt wel spreken over een succes.” De winkel oogt daarenboven gezellig én wie dat wens, kan er in de loungehoek ook ter plaatse iets consumeren. Een kaasplankje of wie dat wenst een stukje kaas die je zelf kiest. Buiten is er een terras waar je evengoed even kan verpozen. “Voor de liefhebbers hebben we ook een beperkte selectie aan Italiaanse en Spaanse hammen. Of een tapasplankje. Keuze genoeg”, besluit de zaakvoerster met de glimlach.

De winkel is dagelijks geopend van 9 tot 18.30 uur, met uitzondering van sluitingsdag woensdag.

