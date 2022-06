Jonge illegaal riskeert 13 maanden cel voor reeks diefstallen

Knokke/Blankenberge/BruggeEen amper 18-jarige jongeman hangt in de Brugse rechtbank 13 maanden cel boven het hoofd voor een inbraak in een geparkeerde wagen, vijf diefstallen en één poging. “Hij is opgegroeid in armoede en is op zoek naar een betere toekomst”, pleitte zijn advocaat.

Abdelwie H. sloeg op 5 oktober 2021 een raampje in van een geparkeerde wagen in Knokke-Heist. Hij graaide een handtas mee, maar kon op basis van camerabeelden korte tijd later worden tegengehouden. De Algerijn was vergezeld van een minderjarige, die een mountainbike bij had die dezelfde dag was gestolen.

Het verdere onderzoek bracht volgens het parket aan het licht dat H. nog voor vier andere diefstallen in aanmerking kwam. In Blankenberge zou hij 30 euro gestolen hebben van een toeriste en een plooifiets hebben buitgemaakt. In Brugge stal hij dan weer een rugzak en sloeg hij toe in de Hema, waar hij met een onderbroek en sokken op de vlucht sloeg. Een fietsdiefstal in Denderleeuw zou op 7 juli 2021 tot slot zijn mislukt.

De dief hangt 13 maanden cel boven het hoofd. Zijn advocaat Olivier Mostrey betwistte enkel de diefstal van de mountainbike. “Die werd enkel door de minderjarige gestolen”, pleitte hij. De raadsman benadrukte verder de triestige jeugd van zijn cliënt. “Hij heeft op jonge leeftijd z’n vader verloren en is in armoede opgegroeid. In het voorjaar van 2021 belandde hij in België. Hij was op zoek naar een betere toekomst.” De verdediging vroeg de rechter om een straf met uitstel. Vonnis op 14 juni.