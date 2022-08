Jeugdraad organiseert Kidsevent in tuin Scharpoord

Blankenberge N-VA Blankenber­ge zamelt schoolge­rief in voor kansarme kinderen

N-VA Blankenberge zamelt deze maand schoolgerief in voor kansarme kinderen. De actie wordt afgesloten tijdens het weekend van Uitkerke Kermesse. “Het materiaal zal heel gericht worden verdeeld via de kanalen waar we reeds mee vertrouwd zijn via ons project ‘Voor elke kind een Sint’, zegt gemeenteraadslid Nadia Cloetens.

8 augustus