Jeugdclub ‘t Verzet viert 10 jaar op de site van Duinenwater

Triatlon Ironman keert na tien jaar afwezig­heid terug naar ons land: “Knokke stond al tijdje op onze radar”

De geruchten deden al even de rond, maar vandaag kwam de bevestiging. Vanaf volgend jaar zal er opnieuw een Ironmanwedstrijd in ons land worden georganiseerd. De aankondiging komt er exact tien jaar na de laatste Ironman op Belgische bodem. In 2012 was Antwerpen de laatste Belgische thuishaven voor een Ironman. Volgend jaar komt het internationale circuit naar Knokke en dit op zondag 17 september 2023.

