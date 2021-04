“Je kinderen dumpen in een tweede verblijf, blijkbaar is dat normaal”: toerismeschepen hekelt rol van ouders in problemen met jongeren in Knokke-Heist

Blankenberge/Anderlecht Marktkra­mer verkoopt tien nagemaakte Guc­ci-slip­pers en 167 valse Pokémon­kaar­ten, 16.000 euro boete met uitstel: “Omdat het de eerste keer is”

16 april Een marktkramer die twee zomers geleden in Blankenberge op een avondmarkt stond, is veroordeeld tot 16.000 euro boete wegens de verkoop van namaak. Een ploeg van de Cel Namaak van de FOD Economie voerde er in juli 2019 controles uit en stootte op tien valse Gucci-slippers en 167 nagemaakte Pokémonkaarten. “Maar omdat het de eerste keer is, wordt uitstel verleend”, aldus de strafrechter.