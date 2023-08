JanDiet en Kees laten Bressiaanders in veilige handen andere fysiotherapeuten achter: ‘Topzorg blijft in nieuwe groep verzekerd’

De tijd van ‘de gordijntjes’ is lang voorbij. Het is bijna niet meer voor te stellen dat cliënten eind vorige eeuw nog - noodgedwongen, dat wel - luistervinkje speelden als anderen hun (fysieke) problemen uit de doeken deden voor de therapeut. De behandelbedjes stonden immers naast elkaar, alleen gescheiden door een al dan niet doorzichtig gordijntje. Nu wordt elke cliënt, die zelden meer als patiënt wordt gezien, in een apart kamertje behandeld. En dat is slechts een futiele uiterlijke verandering. Het vak van fysiotherapeut is baanbrekend geprofessionaliseerd; Kees en JanDiet gingen als vanzelfsprekend mee in die ontwikkeling. Maar vanaf volgende maand laten ze het aan anderen over.