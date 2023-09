Jaartje extra voor Jochem Kerckhaert bij BEAT Cycling

Plannen voor uitbrei­ding van het Frietmuse­um in Brugge: “Ook de geschiede­nis van de frikandel zou aan bod komen”

Volgende week starten in de Stoofstraat in Brussel de werken met het oog op de opening van een Frietmusuem. Het gebouw bevindt zich rechtover Choco-Story, dat ook uitgebaat wordt door Eddy Van Belle. En laat dat net de man zijn die in mei 2008 het Frietmuseum in het centrum van Brugge lanceerde. Van Belle speelt met de gedachte om ook de derde verdieping van het historische pand in de Vlamingstraat deel te laten uitmaken van het museum.