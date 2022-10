Jaar voorwaardelijke celstraf voor diefstal tijdens job bij kringloopwinkel

Autosport Enzo Ide behaalt brons in Europees rallycross kampioen­schap met eerste zege eerder dit seizoen als kers op de taart

Tijdens een schitterend autosportweekend in de Belgische Ardennen genoten de fans van rallycross van het hoogste niveau. Onder meer het EK rallycross was er aan zijn finale toe en onze landgenoot Enzo Ide mikte er op een tweede plaats in het kampioenschap. Enzo Ide leek goed op weg om zijn ambitie in te concretiseren, maar autosport is en blijft een technische sport en mechanische pech maakte er een derde plaats in de eindafrekening van.

17 oktober