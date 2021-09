INTERVIEW. Piet De Groote (55) is een half jaar burgemeester van Knokke-Heist: “Ik vraag me nog vaak af hoe Leopold het zou aangepakt hebben”

AUTOSPORT Enzo Ide kent moeilijker weekend in het World RX in het Franse Lohéac

6 september Enzo Ide is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in het WK Rallycross en daarvoor trok hij dit weekend richting het Franse Lohéac. De West-Vlaming van EKS JC strandde nipt in de halve finale, maar de Audi-rijder kon heel wat belangrijke ervaring vergaren en behoudt zijn zevende plaats in het WK in het vooruitzicht van de dubbele afspraak in Riga over amper twee weken.