INTERVIEW. Burgemeester Piet De Groote (GBL) over verstrengingen in Knokke-Heist: “Dit is geen pestmaatregel. Iedereen wil zorgeloos de feestdagen kunnen vieren met dierbaren”

Knokke-Heist Coronacij­fers in Knok­ke-Heist blijven stijgen, dus verbiedt burgemees­ter alle binnenacti­vi­tei­ten: “Reguliere zorg in ziekenhuis komt ernstig in gevaar”

Alle georganiseerde cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten die binnen plaatsvinden in Knokke-Heist, worden tot eind deze maand verboden voor iedereen ouder dan 13 jaar. Dat heeft burgemeester Piet De Groote (GBL) beslist. Het aantal coronabesmettingen in de kustgemeente blijft fors stijgen. “Nu ook de afdeling intensieve zorgen in het AZ Zeno vol ligt en de reguliere zorg ernstig in gevaar komt, moeten we maatregelen nemen om het aantal besmettingen terug te dringen”, zegt Piet De Groote. Ook privé-initiatieven worden afgeraden.

6:51