Indrukwekkend! Oliver (24) bouwt replica van koninklijk jacht Leopold II in chocolade als cadeau voor prinses Astrid: “Alles moest tot in de details kloppen“

Knokke-Heist/BruggeDe fiets van Greg Van Avermaet, een kroon voor de Zweedse koning Gustaf, het stadhuis van Knokke-Heist en een Russische duikboot stonden al op zijn palmares. Nu komt daar een royaal exemplaar bij: een miniatuurversie in chocolade van de Alberta, het koninklijk jacht van koning Leopold II uit 1907. Een cadeau voor niemand minder dan prinses Astrid. Voor topchocolatier Oliver Van Nueten (24) is the sky duidelijk the limit. Zijn chocoladewinkel in de Lippenslaan loopt als een trein en in 2022 staan er nog tal van ‘zotte uitdagingen' op het programma. “Ik wil me onderscheiden en chocolade op een moderne manier tentoonstellen."